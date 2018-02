Ostalb | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Hexen aus Lorch holen sich vom „Karle“ den Rathausschlüssel

Fotos: msi

Bürgermeister Karl Bühler ging es im Lorcher Rathaus an den Kragen. Trotz Gegenwehr war er der närrischen Übermacht nicht gewachsen und musste den Hexend den Schlüssel zu seinem Reich aushändigen.

„Hüttengaudi ist unser Motto, jetzt mached mir den Karle flotto“, kündigten die Hexen an – und kurz darauf war der Schultes schon in ein Dirndl gehüllt und mit blonden Zöpfen ausgestattet. „In Lorch lauern viele Gefahren, darfsch nur nochfahren“, musste er dann den Spott für die neuen Tempolimits über sich ergehen lassen. Auch die Bauprojekte am Bürgerhaus oder der neue Kreisel wurden aufs Korn genommen: „Der Bürger darf’s zahlen. Karle, zum Glück gibts keine Wahlen.“