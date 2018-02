Sport | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Olympia-​Skispringen der Damen: Public Viewing in Degenfeld

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Vielleicht ist es ja ein gutes Omen: Wie vor vier Jahren, als Carina Vogt in Sotschi Olympiasiegerin wurde, richtet der SC Degenfeld auch am kommenden Montag zum olympischen Einzelspringen der Damen in Pyeongchang wieder ein Public Viewing aus – ab 13 Uhr in der Kalte-​Feld-​Halle.

13

13

50

13

15

8

30

13

50

8

30

12

8

Bereits am Freitag beginnen in Pyeongchang (Südkorea) mit der Eröffnungsfeier offiziell die. Olympischen Winterspiele. Drei Tage später steht dann der Saisonhöhepunkt für die Skispringerinnen an mit dem Einzelwettbewerb. Mit dabei sein wird am Montag abUhr deutscher Zeit auch die amtierende Gmünder Sportlerin des Jahres: Carina Vogt vom SC Degenfeld. Wie schon vor vier Jahren werden die Vereinsmitglieder und Fans aus der Region „ihrer“ Carina beim Public Viewing mit Großbildleinwand die Daumen drücken.Treffpunkt dazu ist am Montag abUhr in der Degenfelder Kalte-​Feld-​Halle, wo dann gemeinsamen mitgefiebert werden kann. Eingeladen sind hierzu laut den SCD-​Verantwortlichen alle Vereinsmitglieder und Skisprungfans der Region. „Seien Sie dabei, wenn zum Finaldurchgang ab circaUhr die Spannung ihren Siedepunkt erreicht. Für ausreichend Getränke und (Nerven-)Nahrung ist auf alle Fälle gesorgt“, heißt es von Seiten des SC Degenfeld.Mit dem ersten offiziellen Training auf der Normalschanze in Pyeongchang beginnt am Donnerstag umUhr deutscher Zeit der Countdown zum Damen-​Einzelspringen der Olympischen Winterspiele in Südkorea, das am Montag abUhr ausgetragen wird. Nach dem Tag der Eröffnungsfeier am Freitag finden dann die anderen beiden Trainingsdurchgänge am Samstag (Uhr) und Sonntag (Uhr) statt. Weshalb Bundestrainer Andreas Bauer Carina Vogt gut gewappnet sieht für dieses nur alle vier Jahre auf dem Programm stehende außergewöhnliche Großereignis lesen Sie in der RZ vom. Februar.