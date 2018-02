Ostalb | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Rathaussturm der Mögglauer Remsgöckel

Galerie (9 Bilder)

Fotos: esc

Mit Stricken gefesselt wurde Bürgemeister Schlenker hinter das Rathaus gebracht. Gealtert war er und von der Amtslast grau geworden. Darum hatten es die Bracken auch nicht so schwer, ihn aus dem Rathaus zu schaffen. Oder lag es am Hopfen, der vor seiner Amtstube wächst?

Die amtsenthebung von Bürgermsieter Adrian Schlenker wurde in Mögglingen richtig groß gefeirt. Alles was auchnur ein bisschen närrisch ist, fand sich an der Bühne hinter dem Rathaus ein, wo die Remsgöckel, der gesamt Hofstaat und die Gardemädchen ein Feuerwerk von Programm abfeuerten. Dennoch: Ebe Bär versprach, dass es nur „ein Vorgeschmack auf den Remsgockelball am Samstag in der nagelneuen Mackilohalle sei.