Ostalb | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Rathaussturm in Iggingen: Schultes als Landfrau

Galerie (6 Bilder)

Fotos: rw

„Ja wo sind sie denn?“, rätselte die Landfrau im Igginger Rathaus. Sie hatte kaum ausgesprochen, da kam die Narren– und Butzenschar hinter der Kirche hervor. Nicht lange, und sie war im Rathaus drin.

Zuverlässige Stützen ihrer Macht sind den Bürgermeistern bekanntlich die Vereine, die diese wiederum sich gewogen halten müssen. Klemens Stöckle brachte nicht nur einen schönen Pfau hinter sich, sondern auch den DRK-​Ortsverein, kenntlich an Spritzen und Mullbinden, den AMC mit Sturzhelm und in Lederkluft, den VfL im Sportdress, den Obst– und Gartenbauverein mit einem Körbchen und den Schützenverein Brainkofen mit Zielscheibe. So hatte sich die Handvoll Rathausverteidiger verkleidet. Als Landfrau(enverein) hatte sich der Schultes selbst kostümiert, Kopftuch und Mistgabel inklusive. Mit einer Fragerunde versuchte der gremienerprobte Schultes die Schülerschar abzulenken, sie kannten ihre Vereine. Ihre Devise lautete vielmehr: „Maskenball – überall“ und schwups ging es hinein ins Rathaus. Dort wurde die Eroberung gefeiert.