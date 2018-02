Sport | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

TSB-​Geschäftsstelle nun in der Innenstadt

Foto: Lämmerhirt

(läm). Wer heute vielleicht gar keine Lust auf Fasching hat — es soll ja selbst bei uns auf der Ostalb solche Menschen geben -, der kann ja mal schauen, wo sich die neue Geschäftsstelle des TSB Schwäbisch Gmünd befindet.

Der TSB Schwäbisch Gmünd ist umgezogen, genauer gesagt die Geschäftsstelle des Vereins. Ist der Verein bislang stets auf dem Laichle zu erreichen gewesen, so hat es sich der TSB nun genau in der Innenstadt gemütlich gemacht. Geschäftsstellenleiterin Eva Bleicher empfängt Mitglieder und Interessierte ab sofort in der WaisenhausgasseSeit dem. November ist Bleicher in Amt und Würden beim größten innerstädtischen Gmünder Sportverein, da ihre Vorgängerin, Brigitte Lietsch, die die Geschicke zuvor über ein Jahrzehnt leitete, in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ihr Bruder Christian Kemmer, selbst früher beim TSB Trampolinspringer und noch heute im Vorstand, hatte sie gefragt, ob sie diese Rolle bekleiden wolle. Sie wollte. In knapp zwei Wochen dann findet dann ein Tag der offenen Tür in der Waisenhausgassestatt.