Ostalb | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Wäschgölten stürmten Waldstetter Rathaus

Galerie (13 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Wieder einmal keine Chance hatten die Rathäusler, als am „Schmotzga Donnstig“ pünktlich um 11 Uhr 11 in Wäschgölthausen die Waldstetter Wäschgölten, angeführt von den Oberwäschweibern Claudia und Elke, sowie dem närrischen Büttel Ingo, zum 39 . Mal das Zepter in der Gemeinde unter dem Stuifen übernahmen.

Schon gut eine Stunde vorher wurden die zahlreichen Zuschauer mit Stimmungsmusik und dem Umzug der Narrenkapelle vor dem Rathaus auf Touren gebracht und auf den bevorstehenden Machtwechsel eingestimmt. Mit Prinzessin Julia I. und Prinz Schurri I. aus Wißgoldingen mit ihrem Stuifa-​Rat an der Spitze, gefolgt von Musikverein und den Stuifa-​Hexa, sowie Schultes Michael Rembold als Schneewittchen mit seinen Rathauszwergen, zogen die Teilnehmer vom Malzeviller Platz vors Rathaus, wo sich die Lachabatscher mit schrägen Tönen zu ihnen gesellten. In seiner Büttenrede, umgeben von seinen Rathauszwergen und den Wäschgölten sah Bürgermeister Michael Rembold ein: „Gega zwei Oberwäschweiber mit Regiment isch oifach koi Kraut gwachsa, da mach i mit meine Zwergala gar koine Faxa“. Was der Schultes noch alles sagte und was sonst noch geboten war, steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.