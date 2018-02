Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. Februar 2018 Freitag, 09. Februar 2018

„Discover Industry“-Truck war am Parler-​Gymnasium

Fotos: esc

„Wofür muss ich Physik lernen? Was bringt mir Mathe für mein späteres Leben?“ Fragen, die nicht alle, aber doch viele Schülerinnen und Schüler sich immer mal wieder stellen. Die Antworten konnten einige davon nun in einem Truck finden, der bis gestern vor dem Parler-​Gymnasium stand.

Im Rahmen des Programms „CoachingFuture“ ist „Discover Industry“ ein Baustein. Katinka Ballmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Coachingteam des Projektes, erklärte: „Wir wollen Jugendliche für Ingenieurberufe begeistern, ihnen den Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlichen Schulfächern und deren Anwendung in MINT-​Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) näherbringen.“ Was im Ausstellungs-​Truck dafür geboten wurde, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.