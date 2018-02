Kultur | Freitag, 09. Februar 2018 Freitag, 09. Februar 2018

Fortbewegung in die Zukunft: HfG-​Semesterausstellung

Galerie (9 Bilder)

Fotos: rw

2019 ist nicht nur für die Stadt und das ganze Remstal wegen der Gartenschau von Bedeutung. Die Hochschule für Gestaltung blickt auf ein Jubiläum im nächsten Jahr: 100 Jahre Bauhaus.

50

60

1968

10

10

17

In der Semesterausstellung stellt sich die Gmünder Hochschule in die Traditionslinie dieser einflussreichen Bildungsstätte für Kunst, Gestaltung und Architektur, die einen immerwährenden Bezugspunkt der Moderne darstellt. Die Bauhaus-​Linie führte nach der NS-​Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg die Ulmer Hochschule für Gestaltung in dener under Jahren fort, bis sieaufgelöst wurde. Die Ausstellung ist noch am Samstag,. Februar, vonbisUhr in den HfG-​Häusern am Bahnhof und in der Rektor-​Klaus-​Straße zu sehen.