Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. Februar 2018 Freitag, 09. Februar 2018

In Lindach werden konsequent innerörtliche Potenziale genutzt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Lindach bleibt ein Paradebeispiel für eine gelungene Innenentwicklung. Wo es möglich ist, werden in diesem Stadtteil innerörtliche Potentiale genutzt, so dass Flächen für Neubauten gewonnen werden ohne dafür am Ortsrand freie Flächen zu verbrauchen.

Die letzten noch stehenden Bauten auf dem ehemaligen REPA-​Gelände an der Osterlängstraße werden derzeit beseitigt, um (analog zum alten Grau-​Areal) aus der Industriefläche ein allgemeines Wohngebiet zu machen. Fast das gleiche Bild – nämlich ein Bagger beim Beseitigen von Gebäuderesten – zeigt sich in diesen Tagen nur wenige hundert Meter weiter westlich im alten Ortskern von Lindach. Direkt neben dem Gebäude der Kreissparkasse wird an der Ecke Feuerseestraße/​Herzog-​Albrecht-​Straße Platz gemacht für ein größeres Neubauprojekt. Was dort gebaut wird, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.