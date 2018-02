Kultur | Freitag, 09. Februar 2018 Freitag, 09. Februar 2018

Die Jazz Lights in Oberkochen haben sich in der Region zu einem kulturellen Ereignis von Format entwickelt. Nach 27 Festival-​Jahren ist Leitz nun Alleinveranstalter des Festivals.

Die Jazz Lights finden vom. bis. März an verschiedenen Schauplätzen statt.Den Anfang macht „Hundred Seventy Split“ mit Leo Lyons and Joe Gooch, ehemals Ten Years After, präsentiert von Siggi Schwarz. Die Band wurdevon Bassist Leo Lyons ins Leben gerufen, der zusammen mit Alvin Lee Mitbegründer von Ten Years After (TYA) war. Siggi Schwarz ist mit Leo Lyons und Joe Gooch schon seit deren Ten Years After-​Tagen befreundet. Er hat mit ihnen gejammt, hat ihre Konzerte einige Male selbst veranstaltet und teilte mit ihnen mehrfach die Bühne. Mit Saxophon, Klavier und Kontrabass gewinnt der Zuhörer im impulsiven Spiel der Band „A Dangerous Pet“ Höreindrücke, die so ungewöhnlich wie auch mitreißend sind. Abwechselnd mit dem Trio steht Dominik Englert auf der Bühne. Der-​Jährige Waldstettener erkundet auf Marimba– und Vibraphon, mit Trommeln, Body– und Latinpercussion, die percussionistische Vielfalt des Jazz. Mehr über das Programm der Jazz Lights in der RZ vom. Februar.