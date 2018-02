Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. Februar 2018 Freitag, 09. Februar 2018

Nach Schwanen-​Odyssee: Gmünder Pärchen wieder glücklich beisammen

Die Odyssee des Schwanenpaars Gustav und Sieglinde durchs Remstal und das Singledasein von Georg hat bei Betreuer Hans Stollenmaier zunächst bei ihm auf dem Schurrenhof ein glückliches Ende gefunden. Eine endgültige Rückkehr in den Remspark will jedoch sorgsam vorbereitet sein.

Kein anderes Tierdrama hat im vergangenen Jahr die Bürger und Besucher Gmünds so beschäftigt wie das um die beiden Schwanenpaare aus dem Remspark. Die schwarze Schwänin Helga ist bis heute spurlos verschwunden, so dass für Georg eine neue Partnerin gesucht werden musste. Und bei Gustav und Sieglinde ging der Versuch, Nachwuchs in die Welt zu setzen, zum wiederholten Mal schief, weil die wilde Rems ihr Gelege fortspülte. Plötzlich waren auch Gustav und Sieglinde nicht mehr da, sondern tauchten in Plüderhausen wieder auf. Dort wurden sie nun am Donnerstag wegen der akuten Gefährdung durch einen wildernden Fuchs eingefangen von von Schwanenbetreuer Hans Stollenmaier wieder in die Obhut genommen. Bei ihm auf dem Schurrenhof ist nun die Gmünder Schwanenwelt wieder in Ordnung beziehungsweise glücklich vereint. Warum jedoch eine endgültige Rückkehr in den Remspark gut vorbereitet sein will, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.