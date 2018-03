Ostalb | Donnerstag, 01. März 2018 Donnerstag, 01. März 2018

Erfolgreiche Arbeit an der Schillerschule in Heubach

Foto: esc

Länger gemeinsam lernen. Das ist das Prinzip der Gemeinschaftsschulen. So auch in der Schillerschule in Heubach seit dem Schuljahr 2013 /​ 14 . Andreas Stoch, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Heidenheim und strikter Verfechter der Gemeinschaftsschule, besuchte die Schillerschule zuletzt vor zwei Jahren, als er noch Kultusminister in Baden-​Württemberg war. Am Donnerstag kam er erneut nach Heubach und informierte sich über die Entwicklung der Einrichtung.

Stochs Anliegen ist vor allem, zu vermeiden, dass Kinder als gescheitert aus der Schule kommen. „Jedes Kind, jeder Jugendliche soll den Abschluss erreichen können, zu dem er am Ende fähig ist.“ Lehrer seien nicht nur da, um vor der Klasse zu stehen und den Unterrichtsstoff an die Schüler weiterzugeben. Man müsse sich die Frage stellen, ob das Vermittelte auch ankomme. Wo Andreeas Stoch die Vorteile der Gemeinschaftsschule sieht, erfahren Sie amFreitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 34 Sekunden.

