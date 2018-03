Blaulicht | Donnerstag, 01. März 2018 Donnerstag, 01. März 2018

Holzlagerbrand: Feuerwehr Abtsgmünd verhindert Schlimmeres

Fotos: Feuerwehr Abtsgmünd

Ein Holzlagerschuppen ging am Donnerstagmorgen in Abtsgmünd in Flammen auf. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Der Holzlagerschuppen war nicht mehr zu retten. Auch eine Garagenaußenwand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Hitzeentwicklung war so stark, dass an einem angrenzenden Wohnhaus auch eine Fensterscheibe zersprang und Rollläden zerschmolzen. Der Sachschaden beträgt rundEuro. Doch die Feuerwehrleute aus den Abteilungen Abtsgmünd, Pommertsweiler und Hohenstadt konnten durch ihr schnelles Eingreifen weitaus Schlimmeres verhindern. Der Brand war nach Angaben der Polizei möglicherweise infolge eines technischen Defekts ausgebrochen. Die Ermittlungen dauern noch an.

