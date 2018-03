Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 01. März 2018 Donnerstag, 01. März 2018

Internationaler Frauentag in Schwäbisch Gmünd

Am 8 . März feiern Frauen auf der ganzen Welt den internationalen Frauentag. Auch in Schwäbisch Gmünd haben sich wieder verschiedene Gruppierungen zusammengetan und ein schönes Programm auf die Beine gestellt.

„Es gibt noch genug Themen, die zeigen, dass wir noch lange keine Gleichstellung von Mann und Frau erreicht haben. Der Internationale Frauentag soll betonen, dass die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigung in vielen Bereichen keine Realität ist“, sagt die Gmünder Gleichstellungsbeauftragte Elke Heer. Um so mehr freue sie sich, dass jedes Jahr zum Frauentag ein Bündnis entstehe, das ein kompaktes Programm entwickelt. Wie dieses Programm aussehen wird, erfahren sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

