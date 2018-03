Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 01. März 2018 Donnerstag, 01. März 2018

Wie geht es in Gmünd weiter in Sachen Hallenbad?

Foto: gbr

Wie geht es in Gmünd weiter in Sachen Hallenbad? Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsreden erkundigte sich die Rems-​Zeitung gestern nach dem Stand des Verfahrens.

Das Thema „Hallenbad“ – insbesondere die Frage, ob die Stadt Gmünd beim Bahnhof einen Neubau in Kooperation mit einem privaten Investor hochziehen wird – war erwartungsgemäß in den Haushaltsreden der Gmünder Gemeinderatsfraktionen aufgetaucht. Schließlich geht es bei diesem Projekt um sehr viel Geld; und entsprechend machen sich Teile des Gremiums Sorgen, dass die Stadt bei einer öffentlich-​privaten Partnerschaft im übertragenen Sinne „baden gehen“ könnte. Sprich dass sich dieses Finanzierungsmodell nach ein paar Jahren doch nicht als tragfähig erweist und die Stadt am Ende deutlich mehr für das Projekt ausgeben muss, als man derzeit kalkuliert. Worum es in einem nichtöffentlichen Erörterungstermin zwischen der Stadt und den potenziellen Investoren am Donnerstag ging und wie der weitere zeitliche Ablauf des Dialogs geplant ist, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 38 Sekunden.

