Sport | Samstag, 10. März 2018 Samstag, 10. März 2018

32 . Gmünder Stadtlauf: Handicap-​Lauf feiert Premiere

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Am kommenden Samstag ( 17 . März) startet der traditionelle Gmünder Stadtlauf mit seiner bereits 32 . Auflage. Von den Bambini, die über 422 Meter laufen bis hin zum Halbmarathon ist wieder für jeden Läufer die passende Strecke dabei. Erstmals nimmt Veranstalter DJK Schwäbisch Gmünd auch einen Handicap-​Lauf mit im Repertoire auf.

32

2

5

900

Tim Schwarzkopf, Organisationsleiter des Stadtlaufs und Dirk Häber, Vorsitzender der DJK, wirken noch recht entspannt bezogen auf die in sieben Tagen beginnende. Auflage des Gmünder Stadtlaufs. „Wir haben ein zwölfköpfiges Team, in dem jeder seine Aufgabe hat. Der eine muss Anfang des Jahres etwas mehr leisten, für die anderen geht es dann bei der Veranstaltung selbst richtig rund“, sagt Schwarzkopf, der zum zweiten Mal als Organisationschef fungiert und Häber ergänzt: „Wir organisieren diese Veranstaltung nicht zum ersten Mal und durch diese Eingespieltheit läuft vieles natürlich auch leichter.“Erstmals ins Lauf-​Repertoire mit aufgenommen wird in diesem Jahr ein Handicap-​Lauf überKilometer. Eine kleine Einschränkung gibt es hierbei jedoch: Rollstuhlfahrer oder Handbiker können ob der Strecke nicht teilnehmen. Schwarzkopf und Häber engagieren sich auch im Stadtverband Sport und haben dadurch mitbekommen, dass die Stadt bereits eine Menge für die Inklusion macht. „Es gibt schon ein Hockeyturnier, das Menschen mit Behinderung austragen und nun haben wir uns überlegt, dass wir doch auch unseren Teil dazu beitragen können“, erklärt Häber. Die DJKler sind gespannt, ob dieser Lauf genügend Resonanz hervorruft, im Vorfeld laufen die Anmeldungen noch recht schleppend. Schwarzkopf macht sich aber keine Sorgen: „Der Schülerlauf, zu dem im vergangenen JahrSchüler gekommen sind, war auch nicht von heute auf morgen so groß.“

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 68 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!