Dennis Mathussek, Sportfreunde Lorch: „Irgendwie liegt uns Sontheim“

An diesem Sonntag nun treten die Sportfreunde Lorch bei einem der Aufstiegsfavoriten in der Fußball-​Bezirksliga, dem FV Sontheim, an. Im Vorfeld dieser Partie hat sich unser Redakteur Timo Lämmerhirt mit Dennis Mathussek, dem Sportlichen Leiter des Vereins, unterhalten.

Die Verpflichtung hat gefruchtet. Wir können nicht wegdiskutieren, dass seine rundTreffer und noch einmal genauso viele Vorarbeiten weitergeholfen haben. Das macht sich nun auch an der Tabelle bemerkbar. Aber er tut uns auch menschlich gut. Wir haben relativ viele junge Spieler, im Sommer sind acht aus der Jugend gekommen und im kommenden Sommer sind es auch noch einmal sechs. Der Nachwuchs kann sich von so einem Mann etwas abschauen. Bei uns fehlte immer ein Torjäger, der vorne im Sturmzentrum agiert. Diese Rolle haben wir nun mehr als prominent besetzt.Wir führen die Gespräche immer direkt nach der Winterpause. Wir sind vor diesen aber sehr zuversichtlich. In unserer Einlaufmusik gibt es die Zeile ´Ein Leben lang‘ – und das wird bei uns gelebt. Der eine oder andere wird woanders studieren, das ist nun einmal so, grundsätzlich aber sind wir zuversichtlich.Da sind wir diesmal tatsächlich sehr optimistisch. Es hängt aber viel von unserem Start ab. Wir spielen zunächst beim Tabellenzweiten Sontheim, dann kommt Neuler zu uns, das von der Mannschaft her mit uns vergleichbar ist und wo es letztlich auf die Leidenschaft ankommen wird – und da kannst du natürlich auch mal verlieren. Dann geht es gegen den SV Lauchheim, der ebenfalls eine richtig gute Runde spielt. Diese drei Duelle werden sehr richtungsweisend sein und danach wissen wir sicherlich schon mehr.Tatsächlich ja, weil wir gegen Sontheim in den vergangenen Jahren eigentlich immer gut ausgesehen haben. Gleich im ersten Jahr haben wir dort einen-Überraschungserfolg gelandet. Das war geil, irgendwie liegt uns Sontheim und deswegen rechnen wir uns natürlich auch etwas aus. Aber das erste Spiel nach der Rückrunde ist für alle Teams natürlich auch eine Standortbestimmung, die Teams sind noch nicht eingespielt und der eine oder andere ist vielleicht nicht dabei.

