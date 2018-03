Ostalb | Samstag, 10. März 2018 Samstag, 10. März 2018

Mobilität und Frühling bei Schramel und Baur

Fotos: Marcus Menzel

Die Autohäuser Bauer in Mutlangen und Schramel in Lorch haben am Samstagvormittag ihre großen Auto-​Ausstellungen eröffnet. In Lorch lädt das Schramel-​Team zum Frühlingsfest ein, in Mutlangen empfangen die Baur-​Mitarbeiter die Besucher zur Mobiliätsschau. Beide Veranstaltungen haben am Samstag und Sonntag, 10 . und 11 . März, geöffnet.

Im Mittelpunkt steht in beiden Autohäusern die Präsentation des neuen Ford EcoSport. Aber auch über alle weiteren Ford-​Modelle sowie den neuen StreetScooter können sich die Besucher informiern. Im Autohaus Baur werden zudem auch Fahrzeuge der Marken Nissan und Lada präsentiert. Das Thema Elektromobilität spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch an das leibliche Wohl der Besucher wurde sowohl in Lorch, als auch in Mutlangen bestens gedacht.

