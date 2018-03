Blaulicht | Samstag, 10. März 2018 Samstag, 10. März 2018

Zwischen Bartholomä und Böhmenkirch: Großbrand sucht Industrieunternehmen heim

Fotos: Heino Schütte

Mehr als 200 Feuerwehrleute aus den Landkreisen Göppingen und Ostalb bekämpfen zur Stunde (Samstag Spätnachmittag) einen Großbrand zwischen Bartholomä und Böhmenkirch.

Betroffen ist ein im Gewerbegebiet Heidhöfe ansässiges Industrieunternehmen, das Alu-​Teile an die Automobilindustrie liefert. Das Feuer breitete sich in Windeseile auf eine große Produktionhalle aus. Nach ersten Informationen vor Ort gibt es weder Verletzte noch Vermisste. Alle Betriebsangehörigen konnten sich bei Ausbruch des Großfeuers noch selbst in Sicherheit bringen. Für sie und Anwohner der Heidhöfe hat das DRK eine Betreuungsstelle eingerichtet. Eine gigantische Rauchwolke steht über der Schwäbischen Alb. Auch mit etlichen Drehleitern wird das Feuer bekämpft. Die Sorge der Einsatzkräfte gilt auch den Auswirkungen auf die Umwelt. An mehreren Stellen fließt verunreinigtes Löschwasser aus dem Betriebsgelände ins Freie. Gefahrgutzüge der Feuerwehren sind vor Ort. Die ursprünglich auf dem Fabrikhof eingerichtete Einsatzleitung musste abbrechen und einige hundert Meter weiter einen neuen, sicheren Standort suchen. Die Brandbekämpfung dürfte noch die ganze Nacht andauern. Es muss mit einem Millionenschaden gerechnet werden. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

