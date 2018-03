Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

22 . Gmünder Automeile ein Erfolg

Fotos: Marcus Menzel

Am Wochenende, 10 . und 11 . März, fand einmal mehr die beliebte Gmünder Automeile entlang der Lorcher Straße und der Marie-​Curie-​Straße statt. Sechs Autohäuser präsentierten ihre Neuheiten und lockten die Besucher auch mit einem attraktiven Rahmenprogramm an. Veranstalter und Besucher zeigten sich zufrieden.

Die teilnehmenden Autohäuser waren wieder Auto Wagenblast, das Autohaus Sorg, Auto Staiger, das Porsche-​Zentrum, die Mercedes-​Benz Niederlassung Schwäbisch Gmünd und das Autohaus Mulfinger. Am Sonntagabend zeigten sich die Verantwortlichen rundherum zufrieden mit dem Verlauf der zweitägigen Veranstaltung. Jeder der Teilnehmer hatte natürlich wieder gewisse Highlights zu bieten. Mehr über die. Gmünder Automeile lesen sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. März.

