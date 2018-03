Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

Europa-​Union feierte mit dem Ministerpräsidenten

Fotos: Volker Grahn

Die Europa-​Union im Land und die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) hielten ihre Landesversammlung in Schwäbisch Gmünd ab. Höhepunkt der Tagung, die unter dem Motto „Europas kulturelles Erbe — Europas Zukunft“ stattfand, war der Festvortrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

„Europa muss sich gemeinsam mit seinen Nachbarn aufmachen und Europa erneuern“, so die Forderung des baden-​württembergischen Landesvaters im Rahmen des Festaktes der Landesversammlung der überparteilichen Europa-​Union am Samstag im Stadtgarten. Der Ministerpräsident rief die vielen anwesenden Bürger, sowie die Vertreter aus Politik und Gesellschaft dazu auf, eine politische Debatte über die Zukunft Europas anzustoßen. Welche weiteren Themen Kretschmann und die weiteren Redner ansprachen, ist in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

