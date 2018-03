Kultur | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

Museum im Prediger: Hermann Pleuers Malerei

Galerie (5 Bilder)

Fotos: rw

Erstmals sei ein umfassender Blick auf den „vielfach verkannten Maler“ Hermann Pleuer möglich, so Museumsleiterin Monika Boosen. Eisenbahnmaler – ja, das auch. Aber dieses Etikett passt auch nicht besser als das Impressionisten-​Label.

38

200

42

1863

1911

62

10

12

Hermann Pleuer ragt aus seiner Zeit heraus, das macht diese Ausstellung deutlich. Es ist die erste im Gmünder Museum seitJahren, wie Museumsleiterin Dr. Monika Boosen bei der Eröffnung mit rundBesuchern im Predigersaal sagte, und die mitBildern umfänglichste überhaupt. Eines trifft gewiss zu: Pleuer zeichnete eine „kompromisslose Aufmerksamkeit für die Realität“ aus, so der Kunsthistoriker Dr. Günter Baumann (Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart) in seinem Einführungsvortrag. Eine größere Anzahl von Gemälden desin Schwäbisch Gmünd geborenen,in Stuttgart an Tuberkulose gestorbenen Malers stammt aus dem Fundus der Aalener Stiftung Schloss Fachsenfeld.Bilder zeigt die Ausstellung insgesamt, die Hälfte davon aus dem Bestand des Gmünder Museums. Dauer bis. Juni. Die RZ berichtet in der Ausgabe vom. März über die Eröffnung.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 41 Sekunden.

