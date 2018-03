Ostalb | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

Patenschaft zwischen Waldstetten und Kpalimé besiegelt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Gemeinde Waldstetten hat am Sonntag eine Urkunde unterzeichnet, die die offizielle Patenschaft für Projekte in der Stadt Kpalimé in Togo (Westafrika) besiegelt. Zum Auftakt wird ein Brückenbau finanziert.

Unisono betonten der Waldstetten Bürgermeister Michael Rembold und Togo-​Hilfe-​Vorsitzender Anton Weber, wie wichtig es ist, eine sinnvolle Entwicklungshilfe in Afrika zu leisten. Wenn man zu Hause keine vernünftige Lebensperspektive habe, dann versuche man sein Glück eben in Europa, beschrieb der Bürgermeister Armut als Fluchtursache. „Wer Hunger hat, verlässt seine Heimat!“, stieß Weber ins gleiche Horn. Beide belassen es aber nicht dabei, Ursachenforschung zu betreiben, sondern steuern dieser Entwicklung aktiv entgegen. Und zwar indem Projekte in Togo unterstützt werden, die den Menschen eine würdige Existenz ermöglichen.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!