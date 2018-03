Ostalb | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

Vernissage von Acrylbildern im Waldstetter Rathaus

Galerie (9 Bilder)

Fotos: gn

Als „Treppenhausbilder“ bezeichnen die drei Hobby-​Malerinnen Anne Nesper, Cornelia Seibt und Claudia Krieg ihre Gemälde, die sie am Sonntag bei der Vernissage im Foyer des Waldstetter Rathauses der Öffentlichkeit präsentierten.

Damit soll jedoch nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass die Bilder nur im Treppenhaus zur Geltung kommen. Der Wohnung wird im Allgemeinen beim Einrichten und Gestalten mehr Beachtung gewidmet als dem Entrée, das doch der erste Blickfang in einem Gebäude ist und einen ganz eigenen Reiz versprühen kann. Die ausgestellten farbenkräftigen Objekte, die jeden Raum ausnahmslos aufwerten und eine harmonische Zusammengehörigkeit von Form und Farbe garantieren, sollen keine unantastbaren Kunstobjekte sein, sondern Gebrauchsgegenstände von besonderer Leuchtkraft, Ästhetik und Atmosphäre. Bürgermeister Michael Rembold begrüßte die rundGäste und bezeichnete die Ausstellung als ein Feuerwerk an Farben, Formen und Lebensfreude. Die bunten Bilder passten in die jetzige Jahreszeit, wo alles anfange zu blühen und Farbe zu zeigen. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

