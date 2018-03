Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 11. März 2018 Sonntag, 11. März 2018

Vesperkirche endet mit einem Gottesdienst

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

So wie die dritte ökumenische Vesperkirche in Augustinus vor einer Woche begonnen hatte, endete sie am Sonntag auch: Mit einem Gottesdienst. In dessen Rahmen wurde auch der langjährige Vorsitzende der Ortskirchlichen Verwaltung, Bernd Liebold, verabschiedet und sein Nachfolger Wolfgang Schmidt ins Amt eingeführt.

„Wir schauen zurück auf eine wunderbare Woche“, betonte Dekanin Ursula Richter bei der Begrüßung, der sich ein Dankgebet für die Vesperkirche anschloss. In ihrer Predigt sprach Richter einen aktuellen Hilferuf mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen in Sachen Armut an und stellte die Frage, „wie weit sind wir von solchen Menschen weg?“ Vom Dank an die ehrenamtlichen Helfer und der Ankündigung der nächsten Ausgabe kann man in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 28 Sekunden.

