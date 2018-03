Sport | Montag, 12. März 2018 Montag, 12. März 2018

16 neue Fußball-​Schiedsrichter für die Gmünder Gruppe

Im Fußball ist der Schiedsrichter ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Um auch in Zukunft mit einer ausreichenden Anzahl an Schiedsrichtern aufgestellt zu sein, veranstaltete die Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd erneut in der Winterpause einen Neulingskurs.

Zur Prüfung wurdenTeilnehmer zugelassen, die auch alle bestanden haben.davon werden zukünftig der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd angehören, die anderen elf pfeifen für benachbarte Schiedsrichtergruppen. An insgesamt neun Lehrabenden verfolgten die begeisterten Neulinge im Barmer-​Forum beim FC Normannia Gmünd den Ausführungen von Lehrwart Michael Karle (Schiedsrichtergruppe Waiblingen). Es wurden alleRegeln gelernt, über Videoszenen wurde diskutiert und durch Rollenspiele wurden spieltypische Situationen mit Schiedsrichtern, Spielern und Offiziellen durchgeführt. Dabei ging es auch um die Körpersprache, den Onlinespielbericht und den Umgangston auf und neben dem Platz.Während der Präsentation war Michael Karle, ehemaliger Drittliga-​Schiedsrichter und Assistent in der. Bundesliga, mit Leidenschaft dabei, sodass es nie langweilig wurde. AlleTeilnehmer, die zur Prüfung zugelassen wurden, legten diese dann auch erfolgreich ab. Dabei musstenteils knifflige Fragen beantwortet und mindestensvon möglichenPunkten erreicht werden. Lehrwart Michael Karle: „Das tolle Prüfungsergebnis spiegelt die gute Atmosphäre im Kurs wider.“ Welche Teilnehmer künftig für die Gmünder Schiedsrichtergruppe zum Einsatz kommen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

