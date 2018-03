Bezirksliga-​Spitzenspiel geht klar an die Handballer der SG Bettringen

Sport | Montag, 12. März 2018 Montag, 12. März 2018

Dass es die Tabellenzweiten der Bezirksliga in der Uhlandhalle gegen den Tabellenführer SG Bettringen schwer haben, musste am Samstag auch die SG Hofen-​Hüttlingen erfahren. Nach Schnaitheim und Treffelhausen reiste auch Hofen-​Hüttlingen als Tabellenzweiter an und musste sich am Ende mit 24 : 32 deutlich geschlagen geben.

Beiden Teams war bewusst, dass das Gipfeltreffen richtungsweisenden Charakter hatte: Hofen/​Hüttlingen musste gewinnen, um weiterhin die Chancen auf den Relegationsplatz zu wahren. Die gastgebende SGB wollte unbedingt siegen, um die Tabellenführung auszubauen.Die Bettringer starteten stark fokussiert und perfekt auf den Gegner eingestellt in die Begegnung. Gästetrainer Pharion wollte den Bettringer Angriffswirbel von Beginn an mit einer offensiven-Abwehr stoppen, doch diese taktische Maßnahme griff schon in der Anfangsphase nicht. Mit perfekt ausgeführten Spielhandlungen wurde die Gästeabwehr ausgehebelt und als die Hausherren nach acht Minuten bereits mitin Front lagen, musste Hofen/​Hüttlingen bereits die erste Auszeit beantragen.Die Defensive um Abwehrchef Bastian Weber, Andreas Kohler und Christoph Schneider stand bombensicher und zog den Gäste-​Angreifern sukzessive den Zahn. Über daszog man zumdavon, ehe die Gäste etwas besser ins Spiel fanden. In den Schlussminuten der ersten Hälfte wurde es dann zusehends härter und aufregender. Als Bastian Weber bei einem Hofener Gegenstoß den Angreifer stoppte, zückten die Schiedsrichter etwas überraschend sofort die Rote Karte. Da auf beiden Seiten noch Siebenmeter vergeben wurden, ging es beim Stand vonin die Kabinen. Warum der Gast auch in der zweiten Halbzeit erkennen musste, dass es für ihn in der Uhlandhalle nichts zu erben gab, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

