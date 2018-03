Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. März 2018 Montag, 12. März 2018

Bierdeckelaktion gegen zu viel Lärm

Fotos: esc

Eine versteckte Botschaft, die sensibilisieren soll. Thomas Steeb, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins ProGmünd, sieht die „Bierdeckelaktion“ der Stiftung Haus Lindenhof und der Stadt durchaus positiv. Doch was hat es mit den grünen und rosafarbenen Bierdeckeln auf sich?

4200

Die Idee mit den Bierdeckeln stammt von Clemens Beil, Kommunikation und Marketing der Stiftung Haus Lindenhof. Denn im Rahmen des Quartiersprojekts „Gut leben in der Altstadt“ soll die Lebensqualität der rundEinwohner der Innenstadt verbessert werden. Und eine Umfrage unter den Anwohnern hat ergeben, dass die Lärmbelästigung ein großes Problem für die Bürgerinnen und Bürger ist. Vor allem ist das Gäste der Innenstadtgastronomie und auf Besucher von Veranstaltungen zurückzuführen. Wie die Stiftung Haus Lindenhof und die Stadt die Lauten dazu bringen wollen, leiser zu sein, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

