Blaulicht | Montag, 12. März 2018 Montag, 12. März 2018

Großbrand Heidhöfe: Nachbetrachtung und ein Video

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der Großbrand bei einem Autozulieferer im Gewerbegebiet Heidhöfe zwischen Bartholomä und Böhmenkirch ist Thema Nummer 1 auf dem Albuch. Die Feuerwehren haben, so wird allseits zum Ausdruck gebracht, eine sehr gute Arbeit geleistet, um Schlimmeres zu verhindern

600

Die komplette Galvanik, Herzstück der Fabrik, wurde zerstört. Der Sachschaden beträgt mehrere Millionen Euro.Mitarbeiter haben dort ihren Arbeitsplatz. Wann und wie es mit der Produktion weitergeht, ist derzeit noch unklar. Dennoch: Es hätte viel schlimmer kommen können. Am Dienstag erscheint in der Rems-​Zeitung eine Nachbetrachtung zum folgenreichsten Großbrand der letzten Jahrzehnte auf dem Albuch bei Bartholomä. Außerdem hat die Rems-​Zeitung in einem aktuellen Video dokumentiert, vor welchen Herausforderungen die Feuerwehrleute vor allem in der Erstphase des dramatischen Einsatzes standen.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!