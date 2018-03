Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. März 2018 Montag, 12. März 2018

Weiter zwei Staatssekretäre im Wahlkreis

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Manfred Laduch, Gerold Bauer

Die beiden Gmünder Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle (CDU) und Christian Lange (SPD) bleiben auch in der neuen Bundesregierung Parlamentarische Staatssekretäre.

Während Barthle das Ressort wechselt und künftig im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) tätig ist, setzt Lange sein Amt im Justizministerium fort. Barthle berichtete, dass ihn die Bundeskanzlerin persönlich angerufen habe, um ihn über seine neue Verwendung zu informieren. Was er über die Position denkt und was Christian Lange über seine Wiederberufung schreibt, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!