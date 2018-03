Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

Gmünder Tafel: Über 250 Kunden am Tag

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Im Jahr 2015 noch wurde der Abmangel des Gmünder Tafelladens von der Stadt Gmünd ausgeglichen. Aktuell spricht Tilmann Haug, der ehrenamtliche Geschäftsführer der Gmünder Tafel, von einer finanziellen Situation, die zufriedenstellend ist. Auf die allgemeine Situation des Tafelladens trifft dies jedoch nicht zu, wie sich im Gespräch mit Haug zeigt.

250

„Bei überKunden am Tag fehlt es eigentlich an allem“ ist eine der zentralen Aussagen. Die Anzahl der Berechtigten ist nicht gestiegen. Was genau der Grund ist, weshalb es an so vielem fehlt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Zu lesen sein wird auch, warum nicht alle, die einen Tafelausweis haben, hier auch einkaufen. Außerdem erzählt Tilmann Haug im Gespräch mit der Rems-​Zeitung, wie mit Kunden umgegangen wird, die durch ruppiges Verhalten auffallen.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!