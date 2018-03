Sport | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

Heubacher HV rutscht nach 26 : 28 in den Bezirksliga-​Tabellenkeller

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Die Negativserie der Heubacher Handballer in 2018 setzte sich auch gegen den unmittelbaren Konkurrenten HSG Oberkochen-​Königsbronn im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga fort und sorgte für die nächste vermeidbare Niederlage.

Die Rosensteiner konnten zwar mitin Führung gehen, doch wie schon in den vergangenen Partien stand die Abwehr des HHV nicht gut und die Gäste lagen in der fünften Minute mitvorne. Bis zumin der zehnten Minute verlief das Spiel ausgeglichen, doch danach brach die Svoboda-​Sieben komplett ein. Leichte Ballverluste durch Fehlpässe oder technische Fehler in Serie und eine Defensive, die halbherzig bis lasch agierte, erlaubten es der HSG, bis zur. Minute trotz einer zwischenzeitlichen Heubacher Auszeit zumdavonzuziehen. Bis zumhatte der Vorsprung der Gäste Bestand.Durch die Einwechslungen des angeschlagenen Schmidinger auf der Spielmacher-​Position und Girrulat im Tor stoppte der HHV den Abwärtstrend. Nach dem zwischenzeitlichengaben die Heubacher Gas und konnten binnen vier Minuten aufverkürzen. Als mit der Halbzeitsirene per Kempa der neuerliche Anschluss zum-Halbzeitstand markiert wurde, schien der HHV obenauf. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 48 Sekunden.

