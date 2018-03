Kultur | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

Kabarett: Thomas Schreckenberger im Prediger

Galerie (1 Bild)

Foto: jb

„Ene, mene, muh – wem traust du?“, Kabarettist Thomas Schreckenberger machte einen Tourabstecher in den Predigersaal.

Ob Politik, Wirtschaft, Sport, Medien oder Zwischenmenschliches, Schreckenberger überprüfte das alltägliche Leben auf Herz und Nieren und entlarvte energetisch und mit durchaus schwarzem Humor die ein oder andere Vertrauensfalle, in die manch einer blindling stürzt. Schon zu Beginn stellte er die Vertrauensfrage an „die beiden Säulen der deutschen Gesellschaft“, nämlich den Fußball und das Auto, und stellte keck die Behauptung auf, dass wenn sich VW-​Manager zum Memory-​Spiel träfen, ob ihrer mangelnden Erinnerungsfähigkeit wohl keiner in drei Monaten ein Pärchen beisammen haben würde. Mehr in der RZ vom. März.

