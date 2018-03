Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

OB Arnold zu Gast bei den VKL-​Klassen

Foto: nb

Manche sind erst seit zwei Monaten in der Stadt, andere schon seit zwei Jahren – den Schülern der Vorbereitungsklassen gemeinsam ist der Wunsch, die deutsche Sprache zu erlernen. Seit Dienstag kennen sie ein neues Wort: Oberbürgermeister. Der nämlich hat den VKL-​Klassen der Rauchbeinschule und der Schiller-​Realschule einen Besuch abgestattet.

Es war das erste Mal, dass OB Richard Arnold bei den VKL-​Klassen zu Gast war. Geht es nach Konrektorin Ulrike Müller von der Rauchbeinschule, dann könnte er ruhig öfters vorbeischauen. Angesichts seiner Unterrichtsqualitäten, die er am Dienstag unter Beweis stellte, meinte sie begeistert: „Den behalte ich als Aushilfslehrer da“. Was im Mittelpunkt der Gespräche stand, wozu der Oberbürgermeister die jungen Menschen ermunterte und welche Berufsvorstellungen sie haben, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.

