Sport | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

Skilanglauf am Notschrei: TV Weiler zieht ein positives Fazit

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Der TV Weiler richtete am vergangenen Wochenende den Deutschlandpokal und DSV-​Jugendcup im Bundesleistungszentrum am Notschrei aus. Die Wettkämpfe fanden an beiden Tage unter schwierigen Schneeverhältnissen statt. Dennoch lieferten die jungen Athleten beeindruckende Leistungen ab.

Mitgemeldeten Teilnehmern startete der Deutschland-​Pokalam Notschrei mit den Einzelläufen in der freien Technik. Der TV Weiler hatte am Nordic Center am Notschrei zwei Strecken präpariert: eine Runde mitund eine Runde mitKilometern. Bei nebliger Sicht und leichtem Dauerregen eröffnete die weibliche Udas Pokal-​Wochenende. Über fünf Kilometer folgten die Juniorinnen und die Damen. Auf den ersten Platz schafften es Helen Hoffmann (WSV Oberhof) bei der weiblichen U, Jessica Löschke (TSV Leuna) bei der Uund bei den Damen als einzige Teilnehmerin Lisa Scheufele (SC Traunstein).Die vom Stützpunkt Alb Ost entsendete Vreni Hölldampf (TV Weiler) belegte bei der weiblichen Jugend Rang. Für die männliche Jugend galt esKilometer zu meistern. Über die beiden Runden vonKilometern setzte sich der aktuelle Pokal-​Führende Marius Kastner (SC Neubau) vor seinen Konkurrenten durch. Wie Dominik Bretzler vom SC Heubach-​Bartholomä am Notschrei abgeschnitten hat und warum sich Wettkampfchef Walter Klotzbücher (TV Weiler) zufrieden zeigte mit dem Verlauf der Veranstaltung, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 53 Sekunden.

