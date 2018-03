Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. März 2018 Dienstag, 13. März 2018

Vortrag Datenschutzgrundverordnung: Ausgebucht

Ab 25 . Mai wird die neue Datenschutz-​Grundverordnung (DSGVO) in Kraft treten, und damit einiges verändern. Vielleicht sind die Änderungen nicht einmal so gravierend, aber die Stolperfallen sind recht groß. Und wer sich nicht daran hält, läuft Gefahr, schnell mal einige Tausend Euro Strafe bezahlen zu müssen.

Deswegen hat die Rems-​Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Ostalb und dem Amt für Bildung und Sport der Stadt Gmünd für Vereine eine Veranstaltung zur Einführung in die neue DSGVO angeboten. Waren wir noch recht skeptisch, was den Termin angeht (. April), fällt dieser doch noch in die Osterferien. Doch der Referent, Rechtsanwalt Joachim Hindennach aus Esslingen, Justiziar des Württembergischen Landessportbundes, hatte nur diesen Termin frei. Jetzt, drei Wochen vor dem Termin, müssen wir leider bekanntgeben: Die Veranstaltung ist mitTeilnehmern restlos ausgebucht.

