Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. März 2018 Mittwoch, 14. März 2018

Ausbildungsnacht in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Am Freitag, 16 . März, stehen bei der „gmünder ausbildungsnacht – Dein Beruf, Deine Zukunft“ wieder die Türen des Congress-​Centrums Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd von 17 bis 21 Uhr offen für all diejenigen, die sich über die aktuellen Ausbildungs– und Studienmöglichkeiten in Schwäbisch Gmünd und in der Region informieren wollen.

121

15

Im Congress-​Centrum Stadtgarten können sich Schulabgänger aller Schularten über den Einstieg ins Berufsleben oder Studium erkundigen und Beratungs– und Informationsmöglichkeiten der verschiedensten Aussteller wahrnehmen. Im persönlichen Gespräch haben diese die Gelegenheit ihren Wunschberuf zu finden oder sogar bereits ihre bestehenden Vorstellungen vom Wunschberuf zu festigen. In diesem Jahr präsentieren sich insgesamtBetriebe aus Industrie, Handel, Handwerk und aus dem Dienstleistungsgewerbe – ein neuer Rekord! Diese stellen eine Vielzahl von Ausbildungsberufen und Studienbereichen vor und freuen sich auf den ersten Kontakt mit ihren möglichen zukünftigen Kollegen und Kolleginnen.Eine ausführliche Vorankündigung mit einem Messeprogramm finden Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. März.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 39 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!