Ehrungsabend in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Zahlreiche Waldstetter Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden am gestrigen Abend in der Stuifenhalle ausgezeichnet. Denn dort fand die traditionelle Blutspender– und Sportlerehrung statt, eine Veranstaltung, die Bürgermeister Michael Rembold besonders am Herzen liegt und die er als „einen der schönsten Anlässe, die in der Gemeinde stattfinden“, bezeichnete.

Nach der Eröffnung durch die „Cool Moves“, der Tanzgruppe des TSGV Waldstetten unter der Leitung von Jusina Menrad, mit zwei Jazz-​Tanzeinlagen stand der Dank an all diejenigen im Mittelpunkt, die mit ihren Blutspenden Verletzten und Kranken helfen und so zu Lebensrettern werden. Der Schultes bezeichnete es als Akt der christlichen Nächstenliebe und dankte dem Ortsverein des DRK mit ihrem Vorsitzenden Martin Ehmann, sowie den Schulen und den Vereinen für die große kollektive Unterstützung in der Gemeinde und für die Organisation und Hilfe bei den jeweiligen Blutspendeterminen. Ausführlicher Bericht in der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung.

