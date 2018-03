Sport | Mittwoch, 14. März 2018 Mittwoch, 14. März 2018

Felicitas Vogt steigt als Profiboxerin in den Ring

Bereits mit zwölf Jahren hat Felicitas Vogt mit dem Boxen begonnen und ist unter anderem deutsche Meisterin gewesen. Nun will es die 23 -​Jährige aus Bargau unter ihrem neuen Trainer Andrej Klauser vom Gmünder Fitnessstudio „Level One“ als Profiboxerin wissen und international Karriere machen. „Mein Ziel lautet, irgendwann Weltmeisterin zu werden“, sagt Vogt.

Felicitas Vogt kann schon eine langjährige Erfahrung im Amateurbereich aufweisen. Immerhin boxt sie seit elf Jahren und hat seither in ihren bisherigenKämpfen auch beachtliche Erfolge erzielen können als baden-​württembergische Meisterin, deutsche Meisterin und Fünftplatzierte bei der Europameisterschaft. Selbst auf internationaler Ebene ist sie also alles andere als unerfahren. Sie ist trotz ihrerJahre schon lange im Geschäft, kann sich ein Leben ohne Boxen gar nicht mehr vorstellen. „Das Boxen erfüllt mich. Ich mache es ultragern, weil es so vielfältig ist. Man lernt dadurch viel fürs Leben und sich selber kennen. Weil sehr viel mit Disziplin verbunden ist.“Nun sah sie den richtigen Zeitpunkt gekommen, um aus dem Amateur– ins Profilager zu wechseln. Vogt verspricht sich von diesem Schritt einiges: „Ich will alles holen, was ich holen kann. Mein Ziel lautet, irgendwann Weltmeisterin zu werden. Es wird schwer, ist aber nicht unrealistisch.“ Sie weiß, dass es sich gerade für Frauen um eine außergewöhnliche Sportart handelt. „Auchist es noch nicht normal, eine Boxerin zu sein.“Als Profiboxerin hat sie sich dem Bund Deutscher Berufsboxer angeschlossen. Wann sie ihren ersten Profikampf bestreiten möchte und worauf im Training zunächst der Fokus liegt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

