Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. März 2018 Mittwoch, 14. März 2018

Gmünder Schwanensaga: Gustav, Sieglinde, Georg und Helga die Zweite wieder im Remspark

Galerie (4 Bilder)

Fotos: hs

Die beiden Gmünder Schwanenpaare sind aus dem fürsorglichen Exil auf dem Schurrenhof wieder zurück im Remspark. Familienoberhaupt Gustav betrachtete gestern etwas irritiert die Wasserqualität. Denn zur Begrüßung gab’s eine deutlich braun gefärbte Rems.

Die unterschiedliche Wasserfärbung von Rems und Josefsbach hat ihre Ursache in den Flussbauarbeiten für die Gartenschau in Hussenhofen. Kein anderes Tierdrama hatte im vergangenen Jahr die Bürger und Besucher der Stadt so beschäftigt wie das von Gustav und Sieglinde sowie Georg und Helga. Die schwarze Schwänin Helga ist bis heute spurlos verschwunden. Dem ehrenamtlichen Schwanenbetreuer Hans Stollenmaier ist es zwischenzeitlich gelungen, für Georg eine neue Partnerin zu finden. Helga II. ist zwar noch nicht geschlechtsreif, doch sie turtelt schon zuversichtlich mit Georg. Das weiße Schwanenpaar Gustav und Sieglinde war zeitweise spurlos verschwunden und tauchte in Plüderhausen wieder auf. Traurig war in den letzten Jahren bei der Gmünder Schwanensaga, dass Nestbau und Brutversuche jeweils von Hochwassererfluten vereitelt wurden. Nun drücken wir ganz fest die Daumen, dass die nun anbrechenden Frühlingsgefühle beim erfahrenen Ehepaar Gustav und Sieglinde zum Erfolg führen.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 43 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!