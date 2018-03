Sport | Mittwoch, 14. März 2018 Mittwoch, 14. März 2018

Rhythmische Sportgymnastik: Zwölf Gaumeistertitel für den TV Wetzgau

Der TV Wetzgau stellte mit über 40 Teilnehmerinnen den stärksten Verein bei den Gaumeisterschaften des Turngaus Ostwürttemberg und trat in Heidenheim sehr dominant auf.

Ein langer Wettkampftag stand auf dem Programm, denn alle Vereine aus dem Turngau durften ihre Gymnastinnen an den Start schicken. Gleich zu Beginn kamen die Gruppen und Duos an die Reihe. Hier sicherte sich der TVW gleich sieben Goldmedaillen und Gaumeistertitel.Gold im Duo: Duo KLK: Laura Miskic und Ecrin Arslan; Duo KLK: Lea Pfister und Viktoria Krauss; SWK: Lea Dimitriadis und Dilara Öztas; JWK: Emmi Strobel und Sara Lorenz; FWK: Lena Schubauer und Sandrine Bareiß.Pia und Annika Lorenz belegten in der SWK Platz drei. Leonie Strobel und Maxime Gritsch wurden in der JWK Fünfte und in der FWK kamen Maya Wirth und Maike Vogt auf den dritten Rang.Gold in der Gruppe gab es in der SWK für Inka Blessing, Lea Bechthold, Sara Lorenz, Lea Dimitriadis und Dilara Öztas sowie in der JWK für Emmi und Leonie Strobel, Maxime Gritsch, Felicia Wildner, Diana Pavljuk, Melissa Merker und Konstanze Neitzel. Die Gruppe der Acht– bis Zehnjährigen mit Pia und Annika Lorenz, Mia Eisele, Lea Skiba und Giulia Ranieri kam hier auf Rang drei. Welche Platzierungen die Bambini des TV Wetzgau erreicht haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

