Blaulicht | Mittwoch, 14. März 2018 Mittwoch, 14. März 2018

Über 270000 Euro Bargeld beschlagnahmt

Galerie (1 Bild)

Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen bearbeitet seit Juni 2017 in Ermittlungskooperation mit der Steuerfahndung Schwäbisch Gmünd ein Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppierung aus dem Großraum Stuttgart und Augsburg, welche durch Manipulationssoftware bzw. Manipulationshardware Geldspielautomaten im großen Stil manipuliert.

30

160

62

48

270

000

Die Hard– bzw. Software wurde aus dem osteuropäische Ausland eingeführt und zum einen an den Geldspielautomaten der Gruppierung eingesetzt, zum anderen an eine bundesweite Verteilerszene verkauft.Durch die Manipulation der Geldspielautomaten werden einerseits die Gewinnquoten dahingehend verändert, dass die geräteseitig vorgesehene Gewinnausschüttung zum Nachteil der Spieler reduziert und damit der Gewinn der bandenmäßig organisierten Gruppierung erhöht wird. Zum anderen wird dieser unrechtmäßig erzielte Gewinn der Bande an der Steuer vorbei aus dem Gerät entnommen. Hierdurch werden sowohl die fällige Umsatz– als auch die Vergnügungssteuer hinterzogen und Spieler werden betrogen.Anfang letzter Woche wurden nun im Rahmen von bundesweiten Durchsuchungsmaßnahmen unter Führung der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen überWohnungen und Gewerbeobjekte mit übereingesetzten Beamten durchsucht. Nach mehreren vorläufigen Festnahmen wurde in der Folge bei den beidenundJahre alten Haupttätern die Untersuchungshaft angeordnet.Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten überEuro Bargeld zur Sicherung der Einziehung der unrechtmäßig erzielten Gewinne beschlagnahmt werden. Weiterhin wurden Gelder aus den Geldspielautomaten in einem mindestens fünfstelligen Bereich zur weiteren Auswertung sichergestellt. Neben einer scharfen Schusswaffe konnten noch portionsweise abgepackte Mengen an Kokain aufgefunden werden.Durch die polizeilichen Maßnahmen wurde der bundesweit agierenden „Manipulations-​Bande“ ein empfindlicher Schlag verpasst. Aufgrund der Vielzahl der sichergestellten Beweismittel, darunter zahlreiche digitale Datenträger, wird die Auswertung noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 63 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!