„Durch Bredis Brille“: Gemeinsam mit Gmünder Schiris, der Normannia und der SG Bettringen

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ wie er sich selbst nennt und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. Nun berichtet der Gmünder auch regelmäßig in der Rems-​Zeitung in der neuen Serie „Durch Bredis Brille“. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich um die Sicht Bredis, die nicht unbedingt mit der Meinung der Rems-​Zeitung beziehungsweise des Verlags übereinstimmen muss.

Meine Planungen fürs Wochenende stehen nun auch. Am Freitag will ich Schiedsrichter Manuel Krieger vom TSB Gmünd und seine beiden Assistenten Dominik Barth und Daniel Schrimpf zum Kellerduell der Landesliga Staffelzwischen dem TSV Köngen und dem FVNürtingen begleiten. Wie mir aus Köngen mitgeteilt wurde, ist dort der Kunstrasen gesperrt, weil sich der Belag gelöst hat. Somit wird auf Rasen gespielt. Für beide Mannschaften ist das ein absolutes Sechs-​Punkte-​Spiel und ein Unentschieden im Derby hilft keinem der beiden Kontrahenten. Selber sehe ich Köngen als leicht favorisiert an, doch bei solchen Spielen spielen oft die Nerven eine Rolle. Ich denke, dass das kein Fußball-​Leckerbissen werden wird – aber durchaus ein spannendes und hart umkämpftes Spiel.Am Samstag geht es dann zum Normannia-​Spiel nach Öhringen. Seit dem Amtsantritt von Trainer Wolfgang Guja hat der Aufsteiger aus dem Hohenlohischen sieben Punkte aus drei Spielen geholt und befindet sich eindeutig im Aufwind. Und auch im Hinspiel tat sich die Normannia schon schwer mit dem letztjährigen Aufsteiger aus der Landesliga Staffelund konnte nur mit Glück einen Punkt im Schwerzer behalten. Ich bin sowieso überrascht, welch rasante Entwicklung die Öhringer, die ja völlig überraschend den Durchmarsch von der Bezirksliga in die Verbandsliga geschafft haben, in den vergangenen beiden Jahren gemacht haben. Und das ohne viele Verstärkungen. Deshalb fahre ich durchaus mit Respekt nach Öhringen und bin gespannt, ob die Normannia die jüngste Erfolgsserie der TSG beendet.Bleibt noch der Sonntag, an dem erneut Landesliga-​Abstiegskampf angesagt ist. Das Spiel SG Bettringen gegen TV Echterdingen steht auf dem Programm. Beide Mannschaften haben aus meiner Sicht mehr Potenzial, als es die Tabelle besagt und vor allem die Echterdinger haben sich sicherlich von dieser Saison mehr erhofft. Einen Favoriten sehe ich in diesem Spiel nicht, zumal Bettringen zuletzt in Weilheim eine starke Leistung geboten hat und der TVE immerhin Unentschieden gegen den starken Aufsteiger N.A.F.I. Stuttgart gespielt hat. Ich denke, dass die Tagesform eine große Rolle spielen wird. Bredi

