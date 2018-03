Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Für die Integration Haftentlassener ist eine Vorraussetzung Arbeit

Wenn Menschen aus der Haft entlassen werden, stehen sie häufig vor dem Nichts. Für einen Neuanfang und eine Integration in die Gesellschaft sind Wohnung, Geld und Arbeit zwingend notwendig. „Nur so“, sagt Horst Grund von der Sozialberatung in Gmünd, „ist die Rückfallgefahr zu reduzieren.“

Neben zahlreichen Hilfen, die von der Sozialberatung angeboten werden (Schuldnerberatung, Suchtberatung und anderes) wird der Arbeitssuche besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet. Das vom Sozialministerium Baden-​Württemberg und der EU finanzierte Projekt „INSA+“ soll mit einem innovativen Ansatz zur Integration nach der Haftentlassung beitragen. Was es mit dem Projekt auf sich hat, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

