Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Keine Konflikte aus fremden Ländern in Gmünd austragen

Galerie (1 Bild)

Foto: läm

Die Botschaft im Gmünder Rathaus war unmissverständlich: Weder die Stadtspitze noch die Mitglieder des Gemeinderats wollen, dass Konflikte aus fremden Ländern hier in Gmünd ausgetragen werden.

120

Am Samstag hatten sich rundPersonen zu einer angemeldeten Kundgebung gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien versammelt. Währenddessen formierte sich in der Nähe eine Gegendemonstration – wobei die Polizei beide Gruppen auseinander hielt. Dennoch kam es zu Provokationen sowie Rangeleien mit vier Leichtverletzten. Dieser Vorfall war am Mittwoch auch Thema im Haushaltsausschuss. Wie sich die Stadtverwaltung und Mitglieder des Gemeinderats dazu positionieren, steht in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!