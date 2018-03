Ostalb | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Lorch: Vorläufiges Aus für Kreisverkehr

Die Verkehrsteilnehmer müssen den täglichen Frust noch länger ertragen: Aus dem seit Jahren geplanten Kreisverkehr an der Stuttgarter und Wilhemstraße wird erst einmal nichts. Der Gemeinderat hob eine Ausschreibung auf – die Angebote waren exorbitant teuer.

Vor knapp einem Jahr hatte der Gemeinderat die Ausschreibung beschlossen, nachdem die Pläne vorlagen und die anderen Voraussetzungen erfüllt waren. Sieben Firmen forderten die Unterlagen an, aber nur zwei gaben ein Angebot ab, die eine forderteMillionen Euro, die andereMio. Das günstigere Angebot lag satteProzent über der Kostenberechnung der Verwaltung (Mio. Euro). Dafür gebe es keine Finanzierung, sagte Bürgermeister Karl Bühler, und der Landkreis habe seine Kostenbeteiligung auch gedeckelt. Vorschlag der Verwaltung: die Ausschreibung aufheben und den Bau des Kreisverkehrs nach der Remstal-​Gartenschauerneut ausschreiben. Parallel wird beim Regierungspräsidium ein neuer Zuschussantrag gestellt, in dem als Jahr des Baubeginnsangegeben wird. Was die Stadträte dazu meinten, steht in der RZ vom. März.

