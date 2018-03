Sport | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Ostalbderby: TSG Hofherrnweiler empfängt Germania Bargau

Beide Mannschaften haben zuletzt gegen die Spitzenmannschaften aus Waldstetten und Ebersbach verloren. Daher hofft sowohl die heimische TSG Hofherrnweiler als auch der FC Bargau im Ostalbderby zwischen dem Neunten und dem auf Platz 13 liegenden Gast am Samstag, Anpfiff ist um 16 . 30 Uhr, auf ein Erfolgserlebnis.

Der aktuelle Trend spricht nicht für die TSG Hofherrnweiler. Dreimal in Folge ist die Mannschaft von Trainer Benjamin Bilger leer ausgegangen, dreimal hintereinander stand es gegen Blaustein, N.A.F.I. Stuttgart und beim TSGV Waldstetten nachMinuten. Bilger kann seiner Mannschaft aber gar keinen großen Vorwurf machen, sei man doch in allen drei Spielen nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. „Das Spiel in Waldstetten war ausgeglichen, es ist lange auf einhinausgelaufen. Mit dem positiven Druck, vorne zu stehen, haben die Waldstetter dann aber den Sieg etwas mehr gewollt“, so der TSG-​Trainer, der nicht davon ausgeht, dass die nächste Aufgabe daheim gegen den FC Bargau unbedingt einfacher wird. Er drängt aber darauf, die kleine Ergebniskrise am Samstag zu beenden. „Das ist ein eingeschworenerer Haufen und ein eingespieltes Team“, äußert sich Bilger voller Respekt über die mannschaftliche Geschlossenheit beim Aufsteiger. Es sei schon immer schwierig gewesen, gegen den FC Bargau zu bestehen – auch zu seiner eigenen aktiven Zeit. Denn: „Die Bargauer gehen immer ans Limit.“Deshalb werde am Samstag auch die Mannschaft die besseren Karten haben, die den größeren Willen zeigen wird. „Ich hoffe, dass das wir sein werden. Wir spielen daheim und das soll unser Plus sein, um die Punkte bei uns behalten zu können“, soll die TSG den Heimvorteil zu ihren Gunsten ausnutzen. Gespielt wird laut Bilger wohl auf dem für die Bargauer ungewohnten Kunstrasenplatz. Einen Favorit gebe es im Vorfeld nicht: „Die Chancen stehen. Ich rechne mit einem engen Spiel zwischen zwei Mannschaften, denen beiden ein Sieg gut tun würde.“ Verzichten muss Bilger auf die verletzten Marco Ganzenmüller, Jeton Avduli und Jochen Baß. Für Letzteren ist die Saison wegen eines Kreuzbandrisses bereits gelaufen. Berufsbedingt passen muss Pascal Weidl.

