Kultur | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Philharmonie Schwäbisch Gmünd probt

Galerie (1 Bild)

Foto: phi

Die Philharmonie Schwäbisch Gmünd bereitet sich auf ihr Konzert vor. Zunächst ist sie in der Reihe „Ohren auf“ zu hören mit der Ouvertüre aus „Der Freischütz“.

21

20

7

15

Zur Vorbereitung auf das Konzert der Philharmonie Schwäbisch Gmünd am. April,Uhr im Stadtgarten trafen sich die Streicherinnen und Streicher unter der Leitung ihres Dirigenten Knud Jansen zu einem intensiven Probensamstag. Auf dem Probenplan standen die zur Aufführung kommenden Werke, die Ouvertüre „Freischütz“ von Carl Maria von Weber, das Violinkonzert e-​moll des Komponisten Felix Mendelsohn-​Bartholdy sowie Franz Schubert’s Sinfonie Nr.h-​Moll „Unvollendete“. Junge Hörer kommen schon am. April in den „Freischütz“-Hörgenuss.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!