Sport | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Sportfreunde Dorfmerkingen erwarten Hollenbach zum Verbandsliga-​Gipfel

Galerie (1 Bild)

Foto: afi

Wer hätte gedacht, dass es nach absolvierten 17 Spieltagen beim Aufsteiger SF Dorfmerkingen zum Spitzenspiel der Fußball-​Verbandsliga kommt? An diesem Samstag ( 15 Uhr) gibt sich Meisterschaftsfavorit FSV Hollenbach die Ehre auf dem Härtsfeld. Der FSV (Dritter Platz, 32 Punkte) ist Absteiger aus der Oberliga und gibt beim Tabellenführer Dorfmerkingen ( 38 Pkt.) seine Visitenkarte ab.

1

2

2018

In Hollenbach mussten die Schützlinge von Trainer Dietterle die erste Saisonniederlage () hinnehmen. Danach folgte ein Kopf-​an-​Kopf-​Rennen beider Teams im Kampf um die Tabellenspitze.Die Gäste aus Hollenbach verfügen über eine sehr routinierte Mannschaft und haben sich in der Winterpause nochmals mit Schiefendecker (TSG Öhringen) und Rohmer (FC Ostrach) verstärkt. Stärke des Teams aus Hollenbach ist die Defensivabteilung mit Torhüter Hörner, Zeller, Amon, dem Ex-​Aalener Nierichlo sowie Neuzugang Rohmer.Im Mittelfeld gilt es besonders das Augenmerk auf Nzuzi und Kleinschrodt zu richten und das Sturmduo Czaker und Schiefendecker ist immer für Tore gut. Der FSV Hollenbach mit seinem routinierten Trainer Markus Wenninger ist jedoch bisher etwas holprig in das Spieljahrgestartet, hat lediglich einen Punkt aus zwei Spielen geholt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 48 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!