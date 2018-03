Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. März 2018 Donnerstag, 15. März 2018

Was macht eigentlich ein Staatssekretär?

Fotos: Inga Kjer/photothekt.net; bmjv

Als am Montag feststand, dass sowohl Norbert Barthle als auch Christian Lange auch in der neuen Wahlperiode zu Staatssekretären werden, warf ein Leser in einem Kommentar eine ganz einfache Frage auf: Was macht eigentlich ein Staatssekretär?

Zunächst einmal: Es gibt zwei Sorten davon – die beamteten und die Parlamentarischen Staatssekretäre. Der beamtete Staatssekretär ist in der Regel Beamter auf Lebenszeit. Damit ist seine Amtsdauer im Prinzip unabhängig von der seines vorgesetzten Ministers. Allerdings sind beamtete Staatssekretäre politische Beamte. Deshalb können sie jederzeit ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wie es nach Regierungswechseln häufig passierte. Was Staatssekretäre tatsächlich machen und wie sie dafür bezahlt werden, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 29 Sekunden.

